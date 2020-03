Coronavirus, la Liga si ferma a tempo indeterminato

La Liga e la federazione calcio spagnola hanno annunciato la sospensione delle competizioni calcistiche professionali fino a quando le autorità competenti del governo spagnolo e dell'amministrazione statale E ciò non comporta alcun rischio per la salute. "Sia la federazione spagnola e la Liga vogliono dimostrare la loro gratitudine a tutti coloro che stanno dedicando i loro migliori sforzi per fornire servizi essenziali agli spagnoli, e desideriamo anche mostrare il nostro sincero ricordo per tutti i defunti e un caloroso abbraccio dal mondo del calcio per tutte le famiglie che stanno perdendo i loro cari", si legge nella nota della Liga.

