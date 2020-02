Coronavirus, Juve-Milan di Coppa Italia a porte aperte: divieto ai tifosi delle 3 regioni critiche

La partita di Coppa Italia fra Juventus e Milan, in programma mercoledì 4 marzo a Torino, dovrebbe giocarsi regolarmente a porte aperte ma con divieto di accesso solo per i tifosi residenti nelle regioni Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Lo ha riferito il prefetto di Torino Claudio Palomba al termine di un tavolo di sicurezza odierno nella sede della Croce Rossa. Le disposizioni verranno specificare in modo più chiaro nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

