Coppa Italia, al via il quarto turno: tutti i risultati

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0 (giocata alle 15)

77' Bandinelli

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Antei; Sparandeo; Buonaiuto, Nocerino (62' Volpicelli), Tello, Cuccurullo (58' Bandinelli); Coda (73' Asencio), Ricci. All. Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cancellotti, Camigliano, Frare (58' Bussaglia), Ghiringhelli (58' Dalla Bernardina); Maniero, Pasa, Settembrini; Siega; Scappini (73' Malcore), Finotto. All. Venturato

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila

NOTE: Ammoniti Antei (B) e Pasa (C)



BOLOGNA-CROTONE (18)

SAMPDORIA-SPAL (20.45)

mercoledì

NOVARA-PISA (15)

SASSUOLO-CATANIA (18)

CHIEVO-CAGLIARI (20.45)

giovedì

GENOA-ENTELLA (ore 18)

TORINO-SUDTIROL (ore 20.45)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata