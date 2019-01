Coppa Italia, primi match del 2019 per Lazio, Juve e Milan

Il calcio italiano riprende dopo la sosta invernale con le prime partite del 2019. In campo Lazio, Milan e Juventus per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 15 tocca ai biancocelesti che affrontano all'Olimpico il Novara, squadra di Lega Pro. Alle 18, rossoneri di scena sul difficile campo della Sampdoria. Gattuso potrebbe far esordire il neo acquisto Paquetà. In serata alle 20-45 Bologna-Juventus. "E' uno degli obiettivi della stagione, dobbiamo affrontare la partita nel migliore dei modi", avverte il tecnico dei campioni d'Italia, Massimiliano Allegri Domani altre tre partite: Torino-Fiorentina, Inter-Benevento e Napoli-Sassuolo. Lunedì' a chiudere il turno Cagliari-Atalanta e Roma-Entella.