Coppa Italia, ottavi di finale: tutte le partite

LAZIO-NOVARA 3-0 | Live

12' Luis Alberto, 20' Immobile, 35' Immobile

35' Immobile! Tris Lazio: da dentro l'area Luis Alberto tocca per Lukaku che mette subito in mezzo, l'attaccante deve solo appoggiare

20' Raddoppio Lazio: Immobile sbaglia il rigore ma sfruttando un rimbalzo manda la palla in rete

12' Lazio in vantaggio: a segno Luis Alberto

LAZIO: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

NOVARA: Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Manconi, Schiavi; Eusepi. All. Viali.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta.

SAMPDORIA-MILAN (ore 18)



BOLOGNA-JUVENTUS (ore 20.30)

Domenica



TORINO-FIORENTINA (ore 15) [Rai 2]



INTER-BENEVENTO (ore 17)



NAPOLI-SASSUOLO (ore 20.45)

Lunedì



CAGLIARI-ATALANTA (ore 17.30)



ROMA-ENTELLA (ore 21)

