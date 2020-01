Coppa Italia, Napoli-Perugia 2-0: Azzurri ai quarti

Il Napoli ha battuto per 2-0 il Perugia in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli Azzurri di Rino Gattuso si qualificano per i quarti di finale, dove attendono la vincente del match fra la Lazio e la Cremonese. Le reti, entrambe su rigore, di Lorenzo Insigne al 26' e al 38'. Il primo penalty concesso per un fallo su Lozano, il secondo per un mani in area di Iemmello rilevato dal VAR. Sul finire del primo tempo, sempre il VAR ha assegnato un penalty anche al Perugia che Iemmello si è fatto parare da Ospina. Nel secondo tempo, nel Napoli esordio per il neo acquisto Diego Demme.

