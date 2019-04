Coppa Italia, Milan-Lazio 0-0

Rino Gattuso rivoluziona il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. Rossoneri in campo con il 3-4-3 con Musacchio, Caldara e Romagnoli in difesa. A centrocampo ci sono Kessie e Bakayoko, ai lati tocca a Calabria e Laxalt. Il tridente offensivo è composto da Suso, Piatek e Castillejo. Dalla parte opposta Inzaghi parte con il 3-5-2: acanto a Immobile c'è Correa.

MILAN-LAZIO 0-0

Milan: Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. A disp. A. Donnarumma, G. Donnarumma, Abate, Conti, Rofriguez, Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Calhanoglu, Paquetß, Cutrone. All. Gattuso.

Lazio: Strakosha; Luiz Filipe, Bastos, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Guerrieri, Proto, Patric, Wallace, Durmisi, Parolo, Caicedo, Badelj, Pedro Neto, Cataldi, Jordao, Marusic. All. Inzaghi.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata