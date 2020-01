Coppa Italia: Fiorentina sconfitta 2-1, Inter in semifinale

È l'Inter l'ultima squadra qualificata per le semifinali di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri hanno sconfitto 2-1 la Fiorentina. Apre le marcature Candreva al 44' del primo tempo, ma i viola agguantano il pareggio al 60' con Caceres. Il successo degli uomini di Conte arriva grazie a un capolavoro da fuori area al volo di Nicolò Barella al 67', un minuto dopo l'esordio in maglia nerazzurra di Christian Eriksen, accolto con un boato dai tifosi nerazzurri. Al 74' esordio con la maglia dell'Inter anche per Victor Moses.

Definito, dunque, il quadro delle semifinali, con gare di andata e ritorno. L'Inter affronterà il Napoli. Il Milan se la vedrà con la Juventus.

