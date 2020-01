Coppa Italia: Insigne stende il Perugia, Napoli ai quarti

di Antonio Martelli

Due gol per volare ai quarti di finale di Coppa Italia e rispondere alle critiche degli ultimi mesi. Lorenzo Insigne si prende sulle spalle il Napoli e grazie a due calci di rigore trasformati con freddezza nel giro di dieci minuti, consente agli Azzurri di battere il Perugia per 2-0 negli ottavi. Gli Azzurri di Rino Gattuso attendono ora la vincente del match fra la Lazio e la Cremonese. Prestazione tutto sommato positiva quella del Napoli, che di fatto a corso pochi rischi se si esclude il rigore parato alla grande da Ospina su Iemmello. Nel secondo tempo, esordio per il neo acquisto Diego Demme. Ma per valutarlo serve un minutaggio maggiore e avversari più probanti. Il Perugia di Cosmi esce dalla Coppa a testa alta, lottando fino alla fine contro una squadra nettamente superiore. Per entrambe ora testa al campionato.

Reduce dal ko dell'Olimpico contro la Lazio, Gattuso schiera il Napoli con il 4-3-3 e conferma fra i pali Ospina viste le condizioni non perfette di Meret e Karnezis. In difesa si va avanti con Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas con Hysaj e Mario Rui esterni, mentre a centrocampo si rivede Elmas al fianco di Fabian Ruiz e Zielinski. Il tridente è composto da Lozano, Llorente e Insigne. Non c'è Luperto, rimasto a casa per influenza. Cosmi replica schierando il Perugia con un accordo 3-5-2 con Iemmello e Falcinelli in attacco.

Inizio da brividi per i pochi tifosi azzurri presenti al San Paolo, con il Perugia due volte vicino al gol con Iemmello nei primi minuti. Gattuso ringhia in panchina, invitando la squadra ad una maggior concentrazione. Il Napoli prova a scuotersi, ma fatica a trovare il bandolo della matassa di fronte a un Grifone ben messo in campo da Cosmi. Bisogna attendere quasi il quarto d'ora per le prime incursioni azzurre in area umbra, prima con Manolas poi con Fabian e infine con Lozano. Fulignati non si fa sorprendere. E' poi Insigne a fallire una facile occasione, ciccando il pallone tutto solo in mezzo all'area su cross di Hysaj. Il capitano azzurro si riscatta al 26', sbloccando il risultato su calcio di rigore concesso per fallo si Nzita su Lozano. Dieci minuti dopo Insigne concede il bis, sempre dal dischetto, questa volta penalty concesso per fallo di mani di Iemmello rilevato dal VAR. Immagini video decisive anche nell'assegnazione del rigore (fallo di mani di Hysaj), in pieno recupero, con cui il Perugia ha l'occasione di riaprire i giochi: Ospina ipnotizza Iemmello e riscatta la papera contro la Lazio.

Nel secondo tempo, il Napoli controlla la gara senza troppe difficoltà. Azzurri più volte pericolosi con Zielinski, Insigne e l'imprendibile Lozano. A mezzora dalla fine, poi, Gattuso fa esordire il neo acquisto Demme al posto di Fabian Ruiz. Il Perugia prova a tenere botta, ma con il passare dei minuti Cosmi capisce che è giusto pensare al campionato e infatti toglie il bomber Iemmello inserendo Melchiorri. Umbri pericolosi soltanto con un colpo di testa di Falcinelli di poco a lato e un sinistro di Falasco largo. Nel finale, invece, Napoli vicino al tris con Elmas.

