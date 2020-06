Coppa Italia. Il Napoli costretto a fermare treno a Afragola per evitare assalto alla stazione

Il successo in Coppa Italia ai danni della Juventus ha scatenato la goia sfrenata dei tifosi napoletani. Che, in barba alle misure di sicurezza anti covid, si sono riuniti per celebrare il trionfo (GUARDA IL VIDEO). Un eccesso che ha costretto la squadra, di ritorno dall'Olimpico a bordo di un Frecciarossa, a fermarsi alla stazione di Afragola per poi proseguire in autobus. Erano le 4 del mattino ma a Napoli nessuno ha guardato l'orologio, la città non è andata a dormire con caroselli di auto sul lungomare e fuochi d'artificio.

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ospite della trasmissione Agorà su Rai 3 ha commentato: «Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove».

