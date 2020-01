Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta 2-1, viola contro Inter ai quarti

La Fiorentina ha battuto per 2-1 l'Atalanta in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Viola si qualifica ai quarti dove affronterà l'Inter. Padroni di casa in vantaggio con la rete, arrivata all'11 minuto di gioco, che porta la firma di Patrick Cutrone, all'esordio con la Fiorentina. Il pareggio dell'Atalanta giunge nel momento migliore della Dea grazie alla rete al 22' di Ilicic, subentrato nel secondo tempo a Freuler. Ma a staccare il pass per i quarti è la Fiorentina che nonostante sia rimasta in 10 al 70' (doppia ammonizione di Pezzella) riesce a battere comunque gli avversari con il centro, al 39', di Lirola.

