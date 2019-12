Coppa Italia: Cagliari bis con la Samp, Parma a fatica sul Frosinone

Il Cagliari fa il bis contro la Sampdoria e si conquista l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la rocambolesca vittoria di lunedì scorso in campionato per 4-3 i sardi si impongono stavolta per 2-1, risultato che porta la firma ancora una volta di Alberto Cerri che dopo aver realizzato il gol capolavoro allo scadere nella sfida di serie A, sblocca il match al 7' con una rete sempre di testa da centro area. Ci pensa poi Daniele Ragatzu all'inizio della ripresa (48') a firmare il raddoppio con un tiro di destro da centro area. Nel finale, all'87', la rete di Gabbiadini che ha illuso la Sampdoria ma era ormai troppo tardi per provare a raddrizzare il match dominato nella prima parte dai sardi.

Maran dunque indovina il tandem d'attacco titolare e si guadagna così la doppia sfida del prossimo gennaio contro l'Inter per cercare di vivere contro la squadra di Conte altre serate da protagonista. Per Ranieri una sconfitta che brucia molto meno rispetto al ko subito all'ultimo respiro ma che comunque pesa: l'obiettivo era infatti proprio quello di riscattare la clamorosa rimonta ma hanno pagato le assenze di Colley, Ekdal, Ramirez e Quagliarella rimasti a Genova e alle prese con affaticamenti e acciacchi. Dopo essere stati schiacciati dal Cagliari, padrone del primo tempo, nella ripresa i blucerchiati, seppur storditi dal raddoppio, hanno provato a reagire ma nel finale solo con la rete di Gabbiadini, entrato a sei minuti dal fischio finale, sono riusciti a far scorrere qualche brivido. Il forcing conclusivo non ha prodotto infatti effetti concreti.

Nell'altra sfida di Coppa Italia della giornata il Parma supera con fatica al 'Tardini' il Frosinone 2-1 grazie ad un rigore all'ultimo minuto e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà la Roma il 15 e il 22 gennaio. La formazione laziale, in svantaggio al 20' con rete da fuori area di Siligardi, trova il pareggio nella ripresa con Trotta e almeno in due episodi sfiora il vantaggio - con una conclusione di Tribuzzi e una percussione di Trotta - per poi soccombere nei minuti finali dopo un ultimo quarto d'ora pieno di emozioni (Paganini sfiora il gol con Colombi bravo a deviare, Sprocati lambisce il palo con un tiro preciso e Crito sfrutta un'errore della difesa emiliana ma sbaglia davanti alla porta).

La svolta al 92': Paganini atterra Kucka, l'arbitro fischia il penalty ed Hernani con freddezza spiazza Iacobucci regalando al Parma la doppia sfida con la Roma. "Ci tenevamo a passare il turno, probabilmente dalle scelte iniziali qualcuno poteva pensare che si stesse sottovalutando l'impegno, ma assolutamente no: sono state fatte delle scelte logiche per cercare di approdare agli ottavi ragionando sul fatto che domenica abbiamo una gara importante di campionato", ha dichiarato a fine gara il tecnico del Parma Roberto D'Aversa che domenica affronterà la Sampdoria.

Il tabellone degli ottavi di finale:

Atalanta - Fiorentina

Inter - Cagliari

Juventus - Udinese

Lazio - Cremonese

Milan - Spal

Napoli - Perugia

Roma - Parma​​​​​​​

Torino - Genoa

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata