Coppa Italia, avanti Udinese e Spal. Perugia sorprende Sassuolo

di Alberto Zanello

E' una Coppa Italia che sorride alle deluse del nostro campionato. L'Udinese supera con un poker senza appello il Bologna, reduce dallo 'scalpo' al Napoli, e si guadagna l'ottavo di finale contro la Juventus. La Spal, penultima in classifica, travolge addirittura con una cinquina il Lecce al 'Mazza', in una gara dominata nei primi 45'. Prosegue anche l'avventura del Perugia, che 'fa fuori' il Sassuolo al Mapei Stadium nella prima vera sorpresa del quarto turno eliminatorio di Tim Cup.

La squadra di Gotti approccia meglio la partita e al 24' passa in vantaggio approfittando di un erroraccio di Paz, che spiana la strada a Lasagna. L'attaccante dei friulani incespica ma la sfera finisce comunque a Barak che di sinistro supera Da Costa. La reazione dei felsinei è inesistente e così in chiusura di frazione i padroni di casa firmano il raddoppio: la punizione di Barak viene deviata di Nuytinck che tocca per De Maio, che trova la zampata vincente. Nella ripresa il copione non cambia e l'Udinese chiude definitivamente la pratica qualificazione: al 32' palo di Lasagna, l'azione prosegue e Mandragora da fuori pesca il jolly. Nel recupero la festa friulana è completa con il tiro vincente a giro di Lasagna, indiavolato per tutti i 90'.

Ancora più netto il successo della Spal 5-1 contro il Lecce, travolto con un poker in 45'. Igor con una bella iniziativa personale apre le danze al 19', cinque minuti più tardi Paloschi raddoppia su assist di Benzar dalla destra. L'undici di Semplici non si accontenta e poco dopo la mezzora cala il tris con una conclusione dal limite dell'area di Murgia. Il Lecce ha un sussulto d'orgoglio con la traversa di Lapadula ma prima dell'intervallo capitola ancora: questa volta è Cionek, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a prendere l'ascensore e battere Vigorito di testa. Nella ripresa i salentini riescono almeno a trovare il punto della bandiera con Imbula all'11' e sfiorano più volte il gol - in particolare con Lapadula - ma alla fine è ancora la Spal, che agli ottavi sfiderà il Milan, a calare la 'manita' con un tap-in di Floccari su invito di Kurtic.

La vera sorpresa di giornata arriva però nel pomeriggio dall'Emilia. Il Perugia di Oddo all'ora del the gioca un brutto scherzo al Sassuolo, reduce dal convincente pareggio dello Stadium contro la Juventus. De Zerbi rivoluziona la squadra schierando diversi giovani, gli umbri ne approfittano e in poco più di un quarto d'ora si trovano avanti 2-0 grazie al colpo di testa di Mazzocchi e alla punizione magistrale di Nicolussi. Fernandes stampa il tris sulla traversa, i neroverdi restano in partita e nella ripresa - dopo un primo tempo da dimenticare - schiacciano gli ospiti. La rete che riaccende le speranze degli emiliani è però tardiva: la punizione di Bourabia al 37' non fa così che aumentare i rimpianti del Sassuolo. Agli ottavi contro il Napoli ci va il Perugia.

I risultati dei 16esimi:

Udinese 4-0 Bologna

Spal 5-1 Lecce

Sassuolo 1-2 Perugia

Fiorentina 2-0 Cittadella

Genoa 3-2 Ascoli

Cremonese 1-0 Empoli

Parma-Frosinone (oggi alle 18.00)

Cagliari-Sampdoria (oggi alle 21.00)

