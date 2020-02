Coppa Germania: anche Bayern ai quarti, Hoffenheim battuto 4-3

Il Bayern Monaco supera, seppur con qualche brivido nel finale, 4-3 l'Hoffenheim e si qualifica per i quarti di finale della Coppa di Germania. Dopo una autorete per parte nel primo quarto d'ora (da un lato Boateng, dall'altro Hubner) i bavaresi si portano avanti al 20' con Muller, prima tris al 36' di Lewandowski. Nella ripresa l'attaccante polacco realizza la doppietta personale che vale il poker del Bayern, che però nel finale rischia e subisce il ritorno degli ospiti, che rimontano fino al 4-3 grazie alla doppietta di Dabbur. Nell'altra gara disputata in serata prosegue l'avventura del Saarbrucken, che elimina ai calci di rigore il Karlsruher.

