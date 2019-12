Coppa di Lega inglese: vincono United, City e Leicester

Nella Coppa di Lega inglese, nota anche come Carabao Cup, il Manchester United supera nei quarti di finale il Colchester per 3-0 (reti di Rashford e Martial e autorete di Jackson). Vince anche il Manchester City in casa dell'Oxford United per 3-1 (Cancelo e doppietta di Sterling dopo il momentaneo pareggio di Taylor) mentre il Leicester supera fuori casa ai rigori l'Everton dopo che il punteggio si era chiuso sul 2-2 (Maddison e Evans per il doppio vantaggio dei Foxes, Davies e Baines per l'Everton). Decisivo proprio il penalty sbagliato da Baines dopo gli errori dal dischetto di Maddison e Tosun.

Ecco il quadro della semifinali:

Manchester United - Manchester City (andata 7/01 - ritorno 28/1)

Leicester City - Aston Villa (andata 7/01 - ritorno 28/1)

