Coppa di Lega inglese: vince lo United 1-0, ma in finale ci va il City

Il gol di Matic, poi espulso, non basta ai Red Devils per passare il turno. Guardiola in finale incontra l'Aston Villa che ha eliminato il Leicester

Successo amaro per il Manchester United nel derby di ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese. I Red Devils si sono imposti 1-0 all'Etihad Stadium - grazie al gol di Matic al 35' del primo tempo - ma in finale ci va la squadra di Guardiola in virtù del successo per 3-1 dell'andata. I ragazzi di Solskjaer hanno giocato in inferiorità numerica nel quarto d'ora finale per l'espulsione dello stesso Matic. In finale il Manchester City se la vedrà contro l'Aston Villa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata