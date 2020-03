Coppa di Lega: trionfo City. 2-1 all'Aston Villa e terzo titolo di fila per Guardiola

Nella finale di Wembley i Citizens in gol con Aguero e Rodri, non basta ai Villains il gol di Samatta

Il primo titolo stagionale va al Manchester City. La squadra di Guardiola ha battuto 2-1 in finale a Wembley l'Aston Villa aggiudicandosi per la terza volta consecutiva la Carabao Cup, la Coppa di Lega. Succede tutto nel primo tempo: Aguero sblocca il risultato al 20', Rodri raddoppia dieci minuti più tardi. Samatta accorcia le distanze al 41' ma il risultato non cambia più. È la settima Coppa di Lega per gli Sky Blues che mettono nel mirino il primato del Liverpool, attualmente a otto.

