Coppa di Lega francese: Psg travolgente, tripletta Icardi

Psg, Lille e Lione accedono alle semifinali della Coppa di Lega francese. I parigini travolgono al Parco dei Principi il St Etienne 6-1. Grande protagonista Mauro Icardi: l'attaccante argentino è più ispirato che mai e nella serata di coppa realizza una tripletta che spiana la strada verso il turno successivo alla squadra di Tuchel. Al festival del gol smettono la loro firma anche Neymar e Mbappé. In favore dei padroni di casa anche l'autorete di Moulin. Per gli ospiti, in dieci dalla mezz'ora per l'espulsione di Fofana, la rete della bandiera è di Cabaye.

Nelle altre gare staccano il pass per le semifinali anche il Lille, che supera 2-0 l'Amiens, e il Lione, che batte 3-1 il Brest.

