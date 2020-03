Coppa di Francia: il Psg travolge il Lione e va in finale, tris Mbappé

Il Psg travolge il Lione ed è la prima finalista della Coppa di Francia. La squadra di Tuchel si impone 5-1 in casa del Lione. La formazione di Garcia, avversaria della Juve in Champions, passa in vantaggio con Terrier. I parigini pareggiano con Mbappé e nella ripresa compiono il sorpasso con il rigore di Neymar. Ancora Mbappé protagonista con due reti, a segno anche Sarabia. Il Psg affronterà in finale la vincente di St Etienne-Rennes, in programma questa sera alle 20.55.

