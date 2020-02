Coppa del Re: impresa Mirandes, batte Villarreal e va in semifinale

La favola del Mirandes continua. Il club spagnolo, che milita in seconda divisione, ha battuto ai quarti della Coppa del Re 4-2 il Villarreal qualificandosi per la semifinale. Aias al 17' apre le marcature, poco dopo la mezzora Ontiveros pareggia i conti ma in pieno recupero Merquelanz su rigore riporta avanti i padroni di casa. Nella ripresa Cazorla, sempre dagli undici metri, trova il nuovo pareggio all'11' ma due minuti più tardi il Mirandes è ancora una volta avanti con il sigillo di Onaindia. In pieno recupero Sanchez segna il gol che chiude la partita e condanna il 'Sottomarino giallo'.

