Coppa del Re: Barcellona rischia ma passa, Ibiza ko nel recupero

Il Barcellona rischia grosso contro l'Ibiza, squadra che milita in terza divisione, ma grazie alla doppietta di Griezmann rimonta dallo svantaggio iniziale e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa del Re. I padroni di casa sbloccano il risultato al 9' del primo tempo con Cabelle e rimangono in vantaggio per oltre un'ora, ma nella ripresa l'attaccante francese si scatena e va a segno al 27' e al 49', in pieno recupero, regalando la qualificazione in extremis ai blaugrana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata