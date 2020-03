Coppa del Re, Athletic Bilbao in finale: derby basco con Real Sociedad

Sarà l'Athletic Bilbao ad affrontare la Real Sociedad nella finale della Coppa del Re in un derby tutto basco. L'Athletic nella semifinale di ritorno ha perso 2-1 contro il Granada ma passa il turno in virtù della vittoria per 1-0 nell'andata. Decisiva la rete di Berniche al 36' della ripresa, che vale la qualificazione. Di Fernandez e Sanchez i gol per i padroni di casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata