Coppa America, Cile in semifinale: sconfitta la Colombia ai rigori

Il Cile è la terza squadra qualificata per le semifinali della Coppa America. All'Arena Corinthians di San Paolo, la Roja ha battuto per 5-4 ai calci di rigore la Colombia dopo che i 90' minuti regolamentari erano terminati senza reti. Partita equilibrata, con il Cile che può recriminare per due gol annullati dal Var. Nella lotteria dal dischetto, la compagine cilena si è dimostrata più fredda non commettendo errori. Determinante per la Colombia, invece, l'errore di Tesillo. In semifinale, il Cile attende la vincente dell'ultimo quarto di finale in programma questa sera fra Uruguay e Perù. Il programma delle semifinali inizierà nella notte tra martedì e mercoledì con il big match tra Brasile e Argentina, la seconda semifinale si giocherà invece nella notte tra mercoledì e giovedì.



