Coppa America, Brasile in semifinale: Paraguay battuto ai rigori

Il Brasile è la prima semifinalista della Coppa America edizione 2019. A Porto Alegre, la Seleçao ha sofferto più del dovuto per piegare la resistenza del Paraguay solo dopo i calci di rigore: 4-3 il risultato finale, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. In Coppa America non sono previsti i supplementari. Il Brasile è riuscito così ad esorcizzare una sorta di incubo, visto che il Paraguay l'aveva eliminato sia nel 2011 che nel 2015. Al termine di una partita equilibrata ma con poche giocate di qualità, anche a causa di un terreno di gioco in pessime condizioni, la squadra di Tite non è riuscita ad approfittare dell'espulsione di Balbuena all'inizio del secondo tempo. Inutile il forcing della Seleçao, nel finale in campo con una formazione ultra offensiva. I brasiliani, però, si sono dimostrati più freddi degli avversari nella lotteria dal dischetto: in gol Willian, Marquinhos, Coutinho e Gabriel Jesus (autore del gol decisivo). Di Firmino l'unico errore verdeoro. Determinante Alisson, bravo a parare il penalty dell'ex milanista Gustavo Gomez. Di Derlis Gonzalez l'altro errore che ha poi condannato il Paraguay. In semifinale, in campo questa sera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata