Consegnati spogliatoi San Paolo, sorrisi tra De Luca e De Laurentiis: "Fatto un miracolo"

"Abbiamo fatto un miracolo per i tempi. In questi mesi ci siamo coordinati con il Napoli per i lavori al San Paolo, abbiamo cominciato a campionato in corso cercando di non disturbare l'attività agonistica. Oggi siamo arrivati alla conclusione del 99% dei lavori". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della sua visita agli spogliatoi dello stadio insieme al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis con cui sono tornati i sorrisi. "Siamo in grado di offrire una condizione splendida del San Paolo, di Napoli e dell'Italia", ha aggiunto.