"Tanti auguri Mauro". L'Inter fa gli auguri a Icardi. Wanda: "Nessuno come te"

Compleanno in famiglia per l'ex capitano neroazzurro

Un compleanno in famiglia, nella villa sul lago di Como, per dimenticare almeno per qualche ora le tensioni dell'ultima settimana. Mauro Icardi ha trascorso così la serata di lunedì, come testimonia lui stesso sui social pubblicando una foto che lo ritrae abbracciato con la moglie-agende Wanda Nara.

"Nessuno può immaginare la persona che sei, perché nessuno è come te - la dedica di Wanda su Instagram con tanto di foto con la famiglia al completo - Grazie per averci dato una famiglia più bella e grazie per avermi dato il coraggio e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai grande orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, padre, marito. Che Dio possa continuare a realizzare tutti i tuoi sogni, noi siamo e saremo sempre con te, accompagnandoti in ogni passo. La tua famiglia ti ama".

Anche l'Inter ha voluto omaggiare il suo ex capitano nel giorno del suo 26° compleanno. "In maglia nerazzurra dall'estate del 2013, festeggia con l'Inter il suo sesto compleanno - ricorda il club sul proprio sito internet - Da parte di tutto il mondo interista, tanti auguri Mauro!".

