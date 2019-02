"Quando le donne parlano di tattica mi si rivolta lo stomaco": bufera su Collovati

Le frasi sessiste a 'Quelli che il calcio': "Non capiscono come gli uomini"

"Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco". Questa la frase di Fulvio Collovati che ha scatenato una vera e propria rivolta in studio a 'Quelli che il calcio'. Dopo i brusii e i tentativi di Luca e Paolo di sdrammatizzare, l'ex calciatore oggi opinionista, non contento, rincara la dose: "Le donne non capiscono come gli uomini".

Quando provano a fargli notare che le calciatrici conoscono il campo e quindi anche la tattica, Collovati risponde: "Le calciatrici qualcosa sanno, ma non al 100%". Infine, bersagliato dalle accuse di maschilismo, ammette: "Sì, è vero. Sono maschilista".

Se in tv basta cambiare inquadratura per chiudere la discussione, siamo sicuri che quanto accaduto non verrà dimenticato facilmente dagli spettatori. Donne e uomini.

