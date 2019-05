Calciopoli, Collegio Garanzia boccia il ricorso della Juve sullo Scudetto 2006: "Inammissibile"

Nessun ribaltone. Il tricolore del 2006 rimane ben cucito sulle maglie dell'Inter. Il Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito della sessione di udienze a Sezioni Unite ha dichiarato inammissiible il ricorso presentato, in data 11 gennaio 2019, dalla Juventus contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l'Inter e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'impugnazione e la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI (TNAS), in cui "si era dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca - assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario FIGC Guido Rossi per motivi disciplinari - del titolo di Campione d'Italia alla Juventus per il Campionato di calcio di Serie A, s.s. 2005-2006, con corredata assegnazione alla società Internazionale di Milano".

Il Collegio ha "estromesso il CONI dal presente giudizio" e "ha condannato la società Juventus Football Club S.p.A. al pagamento delle spese in favore del CONI, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, e ha disposto l'integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti".

