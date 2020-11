Cina: Eder trascina Jiangsu di Suning al titolo, Cannavaro ko

In attesa di poter festeggiare il primo trofeo con l'Inter di Antonio Conte, la famiglia Zhang si consola con la vittoria dello Jiangsu Suning nel campionato cinese. Nella finale di ritorno dei playoff, la squadra allenata dal tecnico rumeno Cosmin Olaroiu ha battuto per 2-1 in trasferta il Guanghzou Evergrande di Fabio Cannavaro. La gara di andata si era chiusa sullo 0-0.

Il vantaggio dello Jiangsu porta la firma dell'ex interista Eder alla fine del primo tempo, su calcio di punizione deviato dalla barriera. Nell'occasione padroni di casa in dieci per l'espulsione di He Chao. Nella ripresa lo Jiangsu approfitta della superiorità numerica e raddoppia con un gol del brasiliano Alex Teixeira. Non basta al Guangzhou la rete di Wei Shihao.

Per lo Jiangsu è il primo titolo di campione di Cina, mentre per il Guangzhou sfuma la possibilità di vincere il nono titolo nelle ultime dieci stagioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata