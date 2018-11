Serie A, il Sassuolo ritrova il successo: Chievo ko e sempre più giù

Il Sassuolo va a vincere al Bentegodi contro il Chievo e si rilancia in classifica dopo aver un po' rallentato la marcia, mentre i veneti sono sempre più ultimi e la loro situazione appare ormai disperata.

Partita molto bloccata sin dall'inizio, con i clivensi che con una formazione molto coperta si preoccupano di non concedere spazio al tridente avversario. Il tridente di De Zerbi non punge e per vedere una conclusione degna di nota bisogna attendere un quarto d'ora, quando Berardi con una delle sue punizioni velenose non trova l'incrocio dei pali della porta di Sorrentino per questione di centimetri. Dieci minuti dopo altra chance per il numero venticinque neroverde, che raccoglie una respinta di Rossettini dopo una conclusione di Di Francesco ma da favorevolissima posizione manda alle stelle. La squadra di Ventura si vede davvero molto poco nella trequarti avversaria e gli unici grattacapi per la difesa emiliana giungono dai calci di punizione di Birsa, ma sui suoi cross i compagni arrivano sempre in ritardo di pochissimo all'appuntamento con il pallone.

Berardi invece è il più attivo dei suoi e cerca spesso di arrivare alla conclusione ma trova spesso l'opposizione col corpo degli avversari che gli respingono i tiri. A tre minuti dall'intervallo però il Sassuolo trova il meritato vantaggio: azione iniziata da Boateng, proseguita da Berardi e finalizzata da Di Francesco, che dopo aver raccolto il passaggio si infila fra tre difensori avversari e trova l'angolino dove Sorrentino non può arrivare mandando il pallone in fondo al sacco. Al riposo vantaggio ospite di misura.

Nella ripresa Ventura prova a cambiare qualcosa e dopo pochi minuti inserisce Meggiorini al posto di Kiyine e l'attaccante è subito pericoloso con un'azione personale che porta al tiro Birsa ma la difesa emiliana riesce a salvarsi. De Zerbi capisce che con le due punte il Chievo è più pericoloso e decide di correre ai ripari togliendo Duncan e mettendo un difensore puro come Magnani. Al ventesimo buon tentativo di Boateng, che raccoglie un pallone al limite dell'area di rigore e calcia con potenza ma trova solo i cartelloni pubblicitari dietro la porta dei gialloblù. La partita sembra accendersi un po' verso la mezz'ora della ripresa con le squadre che si allungano complice la stanchezza, ma sia da una parte che dall'altra manca sempre l'ultimo passaggio. Al trentasettesimo ottima occasione per il Sassuolo, con Locatelli che con un veloce contropiede serve Sensi, ma il sinistro del centrocampista esce di pochissimo.

A due minuti dalla fine viene espulso per doppia ammonizione Tanasijevic, che bagna il suo esordio in serie A nel peggiore dei modi. I minuti di recupero sono splendidi: prima Sorrentino compie un grande intervento su Berardi, poi doppia clamorosa occasione per il Chievo con Stepinski che prima vede il tiro ribattuto da Magnani e poi fa la barba al palo con una conclusione violenta. A tempo scaduto il raddoppio del Sassuolo: respinta di Sorrentino su Berardi e goffo autorete di Giaccherini.

Il tabellino

RETI: 42' pt Di Francesco (S), 48' st aut. Giaccherini (S)

CHIEVO (3-5-1-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Jaroszynski; Depaoli, Obi (dal 26' st Tanasijevic), Radovanovic, Giaccherini, Kiyine (dal 9' st Meggiorini); Birsa; Stepinski. A disp. Semper, Seculin, Hetemaj, Burruchaga, Obi, Grubac, Léris, Pellissier. All. Ventura.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Santos, Ferrari, Rogerio; Duncan (dal 17' st Magnani), Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng (dal 24' st Matri), Di Francesco (dal 34' st Locatelli). A disp. Pegolo, Adjapong, Dell'Orco, Lemos, Peluso, Sernicola, Brignola, Djuricic, Trotta. All. De Zerbi.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

NOTE: espulso al 43' st Tanasijevic (C) per doppia ammonizione. Ammoniti Ferrari (S), Obi (C), Kiyine (C), Berardi (S), Depaoli (C).

