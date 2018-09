Champions, Valencia-Juve, le pagelle: Chiellini super, arbitro disastroso

di Vittorio Oreggia

Le pagelle di Valencia-Juventus.

JUVENTUS

SZCZESNY 7 Una parata vera su Batshuayi e qualche chiamata di servizio ma il clima infuocato del Mestalla non lo scalfisce più di tanto. Compreso il rigore parato nel finale a Parejo.

CANCELO 7 Ottimo in fase propulsiva, colpisce anche una traversa, conquista il rigore che sblocca la gara. Cos'altro?

BONUCCI 7 Attento, determinato, ruvido. Una sicurezza in chiave Champions League.

CHIELLINI 7,5 Capitano in tutto e per tutto, non molla di un millimetro, tiene compatta la truppa nel momento peggiore. Il migliore in campo.

ALEX SANDRO 5,5 Un po' troppo superficiale in alcune chiusure. ​​​​​​

KHEDIRA 5,5 Alla fiera del gol sbagliato si unisce anche lui, 'ciccando' un facile tap-in. Qualche minuto dopo si 'stira'​​​​​​​

EMRE CAN (23' pt) 6 Entra e subito tafferuglia. Cioè fa il suo. ​​​​​​​

PJANIC 6,5 Un cecchino dal dischetto: due esecuzioni perfette. E adios Valencia.

DOUGLAS COSTA (21' st) ng Quando entra è già tutto fatto. Ma si svita una caviglia. ​​​​​​​

RUGANI (43' st) ng Gli fischiano un rigore inesistente.​​​​​​​​​​​​​​

MATUIDI 6,5 Poco appariscente eppure utile come al solito.

BERNARDESCHI 6,5 Anche lui ha l'occasione buona per segnare e la sciupa, però l'assist per Khedira è una delizia e la sua intraprendenza - soprattutto nel primo tempo - assai produttiva.​​​​​​​

MANDZUKIC 5,5 Undici minuti e spreca la prima occasione per sbloccare il match con una girata sbilenca. Presente, sì, ma poco pungente.

RONALDO 6 La sua partita dura appena 29 minuti, poi l'arbitro - su suggerimento dell'assistente - si inventa un cartellino rosso che lo estromette dalla partita, alterandone gli equilibri. La sensazione che il fenomeno, uscito in lacrime, abbia subìto un sopruso è grande e grossa. E' la prima espulsione in Champions League dopo 154 gare

All. ALLEGRI 7 Notizia: la sua Juventus è Juventus anche senza Ronaldo

VALENCIA

Neto 6

Vezo 6

Paulista 6

Murillo 5

Gayà 5,5

Soler 6

Parejo 5

Wass 5

Guedes 5,5

Rodrigo 5,5

Batshuayi 5,5 (25' st Gameiro 6)

All. Garcia Toral 5

ARBITRO Brych 4 Il rosso a Ronaldo è da centro psichiatrico, il rigore fischiato a Rugani da oculista. Giusta invece la valutazione dei due penalty concessi alla Juventus. Morale: regalategli subito la Var così non farà più danni.

