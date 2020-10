Champions, super Lukaku non basta: Inter solo 2-2 con il Borussia

di Antonio Martelli

Una doppietta del solito Romelu Lukaku non basta all'Inter per battere il Borussia Moenchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. A San Siro termina 2-2, con i tedeschi a segno con un rigore di Bensebaini e un gol contestato di Hoffman. Per Lukaku sono undici gol in carriera in Champions, il belga conferma il suo straordinario momento di forma che ne fa il trascinatore della squadra di Conte. Il problema dei nerazzurri, però, resta la fase difensiva anche oggi punita prima per un ingenuo fallo da rigore di Vidal, poi per una dormita dello stesso cileno sulla solita zona di sinistra che già era stata trafitta dal Milan nel Derby. Sicuramente per Conte ci sarà da analizzare bene la partita, perché ancora una volta è emerso che l'Inter riesce a fare l'Inter solo quando va a mille allora. Appena cala un attimo di intensità, puntualmente paga dazio forse anche in modo eccessivo. Fatto sta che con il ko interno del Real Madrid contro lo Shakhtar partire con una vittoria in casa sarebbe stato fondamentale in ottica qualificazione. Ora invece il girone rischia di diventare tutt'altro che facile da superare. La prossima trasferta in casa dello Shakhtar sarà da non sbagliare.

Già alle prese con numerose assenze, Conte nel pomeriggio perde anche Hakimi risultato positivo al Covid. L'ex ct azzurro schiera sulle fasce Darmian a destra a Perisic a sinistra. In difesa confermato il trio con D'Ambrosio, De Vrij e l'incerto Kolarov. A metà campo giocano Barella e Vidal, chance dal 1' per Eriksen sulla trequarti. L'altra grande novità in attacco, con Sanchez a fare coppia con Lukaku. In panchina Lautaro Martinez. Nel Borussia, occhi puntati sull'imprevedibile coppia d'attacco tutta francese composta dal figlio d'arte Marcus Thuram e Pléa. Si gioca a San Siro dinanzi ad un migliaio di spettatori.

Inter subito padrona del campo nel primo tempo, nerazzurri pericolosi dopo appena cinque minuti con un colpo di testa poco alto di Darmian su cross di Perisic. Il Borussia è bloccato a difesa della propria metà campo, limitandosi a giocare palle lunghe per le sponde di Thuram Jr. L'Inter prova a cercare l'ampiezza sfruttando soprattutto i cross di Perisic per la testa di Lukaku. Dopo una decima di minuti ci prova Eriksen su punizione, para Sommer. Il danese ci riprova poco dopo con una deviazione di destro da centro area, su cross di Darmian, decisivo il salvataggio di Ginter a Sommer battuto. Ancora Eriksen pericoloso alla mezzora, dopo una bella azione personale il suo destro dal limite viene deviato in calcio d'angolo. Dopo mezzora di sofferenza pura, il Borussia prova a mettere la testa fuori dal guscio con qualche buona apertura di Neuhaus che prova a sorprendere l'Inter nel suo punto debole, la zona sinistra di difesa. Poco prima dell'intervallo, nerazzurri di nuovo vicini al gol questa volta con un destro in diagonale di Lukaku di poco fuori. Poi l'unico vero brivido per la difesa dell'Inter, su un cross tagliato di Embolo per Hofmann che non ci arriva per un pelo.

Nel secondo tempo Conte manda subito in campo Lautaro Martinez al posto di un Sanchez in ombra. Una mossa che si rivela subito vincente, perché sul gol di Lukaku al 49' c'è anche lo zampino del Toro con un colpo di testa da centro area su cui D'Ambrosio e Darmian confezionano un'occasione che il gigante belga deve solo tramutare in rete. Sbloccato il risultato l'Inter gioca sul velluto e sfiora subito il raddoppio con Darmian. Proprio nel suo momento migliore, la squadra di Conte inizia ad arretrare il baricentro concedendo pericolosamente campo al Borussia. I tedeschi prendono fiducia e al 60' si procurano un calcio di rigore con Thuram, rilevato dal VAR dopo che l'arbitro aveva considerato regolare l'intervento di Vidal sul francese. Dal dischetto Bensebaini batte di sinistro Handanovic. L'Inter schiuma rabbia e si riversa in avanti, ci prova ancora Eriksen dalla distanza ma la palla è alta di poco. Appoggiandosi sulle spalle larghe del solito Lukaku, i nerazzurri attuano un forcing incessante e sfiorano il gol anche con Perisic su azione d'angolo. Conte prova a cambiare ancora, manda in campo Bastoni e Brozovic al posto di Perisic ed Eriksen avanzando Kolarov sulla sinistra. A rendersi pericoloso, però, è il Borussia in un paio di circostanze su palle da fermo. Finale vibrante, con l'Inter vicinissima al gol con un palo clamoroso di Lautaro su cross di Darmian. Sulla prosecuzione, Handanovic stende Plea lanciato a rete sulla trequarti e rimedia un giallo. La beffa arriva all'85', quando Hoffman scappa sul filo del fuorigioco e batte Handanovic in uscita. Clamorosa la dormita della difesa dell'Inter. Rete convalidata dopo un lungo check del VAR per valutare un eventuale tocco di Plea che avrebbe messo in offside Hoffman sul lancio di Kramer. L'Inter non si arrende e sfiora subito il pari con un colpo di testa di Darmian che Sommer devia in angolo. Proprio sul corner il solito Lukaku firma il pareggio. In pieno recupero, occasione d'oro su punizione per Kolarov che calcia sull'esterno della rete.

