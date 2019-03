Champions, Real eliminato. Le reazioni della stampa spagnola: "Fine umiliante di un ciclo"

La clamorosa eliminazione in Champions League del Real Madrid, umiliato dall'Ajax 4-1 al Bernabeu nel ritorno degli ottavi, occupa come prevedibile le prime pagine dei giornali sportivi spagnoli. 'Marca', quotidiano di Madrid, sintetizza la serata da incubo dei Blancos campioni in carica e trionfatori nelle ultime tre edizioni di Champions titolando 'Qui giace una squadra che ha fatto la storia: la fine umiliante di un ciclo irripetibile'.

'As', altra testata vicina ai madrileni, definisce 'Settimana tragica' quella vissuta dai Blancos, che prima del ko in Champions sono stati battuti due volte dal Barcellona tra Coppa del Re e Liga. 'Nada de Nada', è l'apertura dei catalani di 'Mundo Deportivo': riferimento al fatto che la squadra di Solari è ormai fuori da tutte le competizioni. 'Fine di un'era', è il titolo dei catalani di 'Sport', altro quotidiano vicino al Barcellona, che sottolinea anche come il pubblico del Bernabeu abbia chiesto a gran voce le dimissioni del presidente Florentino Perez.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata