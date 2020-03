Champions: Psg ai quarti, Atletico elimina Liverpool

Missione compiuta per Psg e Atletico che accedono ai quarti di finale di Champions League. La capolista di Ligue 1 rimonta e elimina il Borussia Dortmund, i madrileni compiono un'impresa eliminando i campioni in carica del Liverpool. Ad Anfield finisce 3-2 per i colchoneros, protagonisti di una grande rimonta. I Reds di Klopp, chiamati a ribaltare il ko per 1-0 dell'andata, erano riusciti a pareggiare i conti con la rete di Wijnaldum al 43' del primo tempo. Risultato che resisteva per tutti i tempi regolamentari. Ai supplementari i padroni di casa trovavano il raddoppio (94'). Poi la grande rimonta i madrileni con la doppietta di Marcos Llorente (97' e 106'). Al 121' il gol-vittoria dell'ex bianconero Morata. In un Parco dei Principi a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, i parigini hanno battuto 2-0 il Dortmund cancellando la sconfitta per 2-1 subita all'andata: decisive le reti nel primo tempo di Neymar, a segno di testa (28') e Bernat che insacca sul traversone di Sarabia (46'). Tedeschi in dieci in un finale ad alta tensione per l'espulsione dell'ex juventino Emre Can per un intervento su Neymar. Finisce la Champions di Haaland, grande protagonista del torneo in questa stagione. Il Psg continua l'avventura europea e torna a giocarsi un quarto di finale dopo quattro anni, anche se sul destino della Champions incombe sempre più l'emergenza coronavirus che rischia di stravolgere il calendario della competizione.

