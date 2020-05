Champions, presidente Lione: Con Juve giocheremo con piedi legati e testa mozzata

Lo stop imposto dal governo al campionato francese continua a non andar giù al presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas. Anche perché la sua squadra dovrà affrontare la Juventus in agosto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo esser stata ferma per mesi. "Ci presenteremo con entrambi i piedi legati e la testa mozzata per affrontare la Juve - ha sottolineato in una intervista a 'L'Equipe' - Loro avranno ripreso a giocare da fine giugno". Secondo il numero uno dell'OL in Francia la decisione di sospendere la Ligue1 è stata presa troppo in fretta. "I protocolli sanitari sono strumenti standardizzati - ha evidenziato in riferimento alla ripresa delle attività in Germania e Spagna - La Uefa è arrivata perfino al punto di preparare un protocollo, ma in Francia non è stato nemmeno guardato. E' uno scandalo. Siamo stati davvero stupidi".

