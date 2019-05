Champions, Liverpool cerca l'impresa. Barcellona: "Non è ancora finita"

di Attilio Celeghini

Sulla carta, il modello di riferimento è servito: la strepitosa rimonta compiuta dalla Roma nella scorsa stagione. Anche se l'avversario è lo stesso, il Barcellona, Jurgen Klopp, però, non azzarda paragoni tra la situazione attuale del Liverpool e quella di allora dei giallorossi di Di Francesco, sconfitti 4-1 nel primo round dei quarti. Anche se, beninteso, sempre di impresa si tratta. Perché ai Reds, se vogliono ribaltare il 3-0 incassato al Camp Nou ispirato da sua maestà Messi e accedere alla finalissima del Wanda Metropolitano, non possono certo limitarsi ad una prestazione normale.

"Non possiamo paragonarci con la Roma o con nessun altro. I giallorossi avevano segnato un gol in trasferta. E' una grande differenza, però ci dà speranza", ha spiegato il tedesco. "La situazione non è ovviamente quella che volevamo per la gara di ritorno. Ma dobbiamo provarci. L'approccio? Provare a vincere la partita". I Reds saranno privi di Salah, uscito in barella contro il Newcastle. L'egiziano "ha una commozione cerebrale, sta meglio ma non è ancora in forma dal punto di vista medico". Ad Anfield altra assenza pesante sarà quella di Firmino. "Due dei migliori attaccanti del mondo non sono disponibili per domani e noi dobbiamo segnare quattro gol. Questo non ci rende la vita più facile, ma finché abbiamo undici giocatori in campo ci proveremo". Klopp è tornato quindi sulla gara di andata, dove il Liverpool a larghi tratti fece la partita: "Quando insegui un risultato come abbiamo fatto e rischi, il Barcellona ti punisce. Ma mi piace il modo in cui ci abbiamo provato. Sarebbe bello poter giocare in un modo simile domani. Immagino che lo stadio sarà pazzesco. Noi non solo dobbiamo segnare, dobbiamo evitare di prendere gol e con il Barcellona questo non succede molto spesso". La certezza, ha aggiunto, è che "ci proveremo al 100%. Anche se questo non significa che funzionerà. Se riusciremo a farlo, sarà meraviglioso. In caso contrario, avremo fallito nel modo più bello. Dobbiamo essere pronti per 95 o anche più minuti per provarci, passo dopo passo. Dobbiamo essere bravi a difendere e dobbiamo essere davvero creativi in fase offensiva, potenti e diretti".

Se i Reds sperano nell'impresa, il Barcellona non pensa di aver chiuso i giochi. "L'andata non conta più, dobbiamo pensare solo a questa partita", ha messo in chiaro il tecnico blaugrana Ernesto Valverde. "Pensare al risultato della scorsa settimana sarebbe un errore. Dovremo giocare come se si trattasse di una finale, ma sappiamo che sar dura perché il loro pubblico è caldissimo". I Reds "hanno giocatori veloci e ti possono mettere in difficoltà. Vogliamo invece mantenere il controllo della partita perché è certo che loro ci attaccheranno", ha aggiunto lo spagnolo. "Dobbiamo dare il massimo. In campionato, sabato, ho dovuto effettuare dei cambi per evitare infortuni, che in partite di questo tipo sono assolutamente da evitare. Basti vedere cosa è capitato a Salah. Lui e Firmino sono giocatori importanti e l'assenza di elementi di questo tipo crea sempre delle preoccupazioni a un tecnico". Valverde si è poi soffermato sullo stile di gioco dei catalani: "Non è cambiato solo il nostro gioco, ma anche quello delle nostre avversarie. In passato le squadre non pressavano, ora in tante lo fanno anche nella nostra metà campo. Bisogna evolversi e cercare di creare le condizioni ideali per sfruttare le tue qualità".

Anche Luis Suarez, grande ex della sfida, non pensa a qualificazione già in cassaforte e rievoca lo spettro Roma: "Abbiamo ottenuto un buon risultato all'andata, ma sappiamo tutti com'è andata l'anno scorso. Il pubblico poi sarà il loro 12° uomo in campo e dovremo fare grande attenzione. Giocare un'altra finale di Champions sarebbe magnifico. Il Liverpool è molto forte, ma anche noi abbiamo le nostre armi e sappiamo di potercela fare. Le assenze di Salah e Firmino sono pesanti, ma ciò non cambierà il loro stile di gioco. Il Liverpool ha tanti campioni di livello internazionale e noi abbiamo il massimo rispetto". Per il 'Pistolero' non può essere una sfida come tante: "Per me è speciale essere qui, dove ho trascorso anni molto belli. Ora indosso un'altra maglia, ma ho ricordi fantastici del mio periodo a Liverpool. I tifosi li spingeranno tantissimo e non possiamo deconcentrarci nemmeno per un secondo. Non possiamo abbassare la concentrazione", ha aggiunto.

