Champions League, la finale: Tottenham-Liverpool 0-1

Al Wanda Metropolitano di Madrid, squadre in campo per l'ultimo atto di una straordinaria competizione. sUBITO RIGORE PER I REDS. sEGNA sALAH

TOTTENHAM-LIVERPOOL 0-1

Salah 1' (rigore)

1' Neanche 26 secondi ed è già rigore per il Liverpool. C'è un breve batti e ribatti a centrocampo, poi un lancio lungo per Mané alle spalle della difesa. L'attaccante si ferma e cerca un servizio al centro con un colpo sotto. Sissoko, davanti a lui, ha un braccio incredibilmente largo. Skomina controlla al Var ma non ha dubbi. Salah batte Lloris con un tiro potente e centrale. Reds in vantaggio

Harry Kane in campo dal 1'. Mauricio Pochettino ritrova il suo attaccante reduce da uno stop di due mesi e lo schiera titolare per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Alle sue spalle giostrano Son-Eriksen e Alli. Tra i 'Reds' Klopp si affida al solito 4-3-3 con Salah, Firmino e Manè in attacco. Queste le formazioni ufficiali di Tottenham-Liverpool.

TOTTENHAM (4-2-4): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; M.Sissoko, Winks; Son Heung-Min, Eriksen, Alli, Kane. All. Pochettino.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, S.Mané. All. Klopp.

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia).

