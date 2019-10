Champions League, vincono anche Inter e Napoli

Sorridono Inter e Napoli dopo il terzo turno della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno battuto 2-0 a San Siro il Borussia Dortmund, conquistando la prima vittoria stagionale in Champions League e tornando ampiamente in corsa per il passaggio del turno alle spalle del lanciatissimo Barcellona. Ad aprire le marcature dopo 22' Lautaro Martinez che poi sbaglierà anche un calcio di rigore. Nel finale la rete di Candreva.

I partenopei invece si sono imposti in Austria sul Salisburgo per 3-2 e consolidano il il primo posto nel gruppo E davanti ai campioni in carica del Liverpool. Mattatore della serata un ispiratissimo Mertens che segna una doppietta e fornisce l'assist a Insigne per il gol vittoria. Il belga raggiunge quota 116 reti in maglia azzurra e supera Maradona al secondo posto nella classifica dei migliori goleador della storia del Napoli alle spalle solo di Marek Hamsik che guida con 121 gol

