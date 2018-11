Champions League, Tottenham-Inter | Live

Un punto a Londra per passare il turno con una giornata d'anticipo e tornare agli ottavi di finale di Champions League, sette anni dopo l'ultima volta, nella stagione 2011-12. Un 4-2-3-1 offensivo per l'Inter, con Icardi supportato da Vecino, Politano, Nainggolan. Ma occhio a Harry Kane, unica punta del Tottenham con sulla trequarti Moura, Eriksen e Alli.



Queste le formazioni ufficiali:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Lucas Moura; Kane. All Pochettino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

ARBITRO: Cakir (Turchia)

