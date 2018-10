Champions League, al via la seconda giornata. Tutte le partite

HOFFENHEIM-MANCHESTER CITY 1-2 | Live

1' Belfofil (H), 7' Aguero (M), 87' Silva (M)

JUVENTUS-YOUNG BOYS 1-0 (La diretta live)

5', 33' e 69' Dybala



MARTEDÌ ORE 21

ROMA-VIKTORIA PLZEN (La diretta live)



AEK ATENE-BENFICA



BAYERN MONACO-AJAX



LIONE-SHAKTAR DONETSK



CSKA MOSCA -REAL MADRID



MANCHESTER UNITED-VALENCIA



MERCOLEDÌ ORE 18:55

PSG-STELLA ROSSA



LOKOMOTIV MOSCA-SCHALKE 04



MERCOLEDÌ ORE 21

PSV-INTER (Segui la diretta live su LaPresse)



NAPOLI-LIVERPOOL (Segui la diretta live su LaPresse)



BORUSSIA DORTMUND-MONACO



ATLETICO MADRID-BRUGGE



PORTO-GALATASARAY

Le classifiche dei gironi di Champions League

GRUPPO A

Atletico Madrid 3

Borussia Dortmund 3

Monaco 0

Brugge 0

GRUPPO B

Barcellona 3

Inter 3

Tottenham 0

PSV Eindhoven 0

GRUPPO C

Liverpool 3

Stella Rossa 1

Napoli 1

PSG 0

GRUPPO D

Galatasaray 3

Porto 1

Schalke 1

Lokomotiv Mosca 0

GRUPPO E

Ajax 3

Bayern 3

Benfica 0

AEK Atene 0

GRUPPO F

Lione 3

Hoffenheim 1

Shakhtar Donetsk 1

Manchester City 0

GRUPPO G

Real Madrid 3

CSKA Mosca 1

Viktoria Plzen 1

Roma 0

GRUPPO H

Juventus 3

Manchester United 3

Valencia 0

Young Boys 0



Juve-Young Boys per la conferma in attesa della sfida primo posto con il Manchester United, Roma-Plzen per riprendersi dopo la sconfitta di Madrid, PSV-Inter per bissare la vittoria dopo il Tottenham e Napoli-Liverpool per cercare di battere gli inglesi, primi in classifica, al San Paolo. Sono grandi sfide quelle che vedono impegnate le italiane nella seconda giornata di Champions League (tutte in diretta live su LaPresse). Poi le altre grandi sfide: in campo Barça, Real, Atletico, PSG e tutte le altre. Le partite e i gironi aggiornati:

