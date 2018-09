Champions, un turno di stop a Ronaldo: rientra con il Manchester United

Era stato espulso durante Valencia-Juventus. salterà la sfida in casa contro lo Young Boys

La Uefa ha inflitto un turno di squalifica a Cristiano Ronaldo, espulso nel corso di Valencia-Juventus, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il fuoriclasse portoghese salterà così la sfida di martedì prossimo all'Allianz Stadium contro lo Young Boys e tornerà a disposizione per l'impegno con il Manchester United, la sua ex squadra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata