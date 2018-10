Champions League, Roma-Viktoria Plzen | Live

Tutto pronto per la sfida dell'Olimpico tra Roma e Plzen. Giallorossi a caccia del riscatto dopo la sconfitta del Bernabeu contro il Real per 3-0. Cechi che arrivano alla sfida dopo il pareggio nella prima giornata contro il CSKA Mosca per 2-2.



Le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, N'zonzi, Pellegrini, Under, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik, Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky, Prochazka, Hrosovsky, Petrzela, Horava, Kovarik, Krmencik. All. Vrba.

ARBITRO: Raczowski (Polonia)

