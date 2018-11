Champions League, Roma-Real Madrid | Live

Una sfida stellare quella dell'Olimpico​​​​​ che deciderà il primo posto nel girone G. Per i giallorossi probabile l'assenza di Edin Dzeko, che ha accusato un problema nella rifinitura e molto probabilmente sarà sostituito da Schick. Per i Blancos il trio Benzema-Bale-Vazquez davanti.



Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, M. Llorente, Kroos; Vazquez, Benzema, Bale. All. Solari

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata