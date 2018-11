Champions League, risultati e classifiche dei gironi

Era il match più atteso della 5/a giornata di Champions League, la sfida fra il Psg e il Liverpool. Al Parco dei Principi vince la squadra francese per 2-1 grazie alle reti di Bernat al 13' e Neymar al 37', in entrambe le occasioni difesa dei Reds rivedibile. Non basta al Liverpool il rigore di Milner al 46'. In virtù anche del successo del Napoli contro la Stella Rossa, nel Gruppo C tutto rinviato all'ultima giornata quando i Reds riceveranno gli Azzurri di Ancelotti e il Psg sarà di scena a Belgrado. Resta ancora vivo il sogno Champions di Buffon.

Nel gruppo dell'Inter, il Barcellona già qualificato si impone per 2-1 in casa del Psv Eindhoven. Le reti nella ripresa del solito Messi al 61' e di Pique al 70 su assist sempre di Messi. Blaugrana sicuri del primo posto nel girone. Nel Gruppo A, al Borussia Dortmumd basta lo 0-0 in casa contro il Club Brugge per staccare il pass per gli ottavi di finale. I tedeschi si giocheranno ora il primato contro l'Atletico Madrid. Belgi relegati in Europa League.

Nel Gruppo D, infine, il Porto ipoteca il primato nel girone battendo per 3-1 lo Schalke. Le reti tutte nella ripresa di Militao al 52', Corona al 55' e Marega al 94'. Non basta ai tedeschi il rigore di Bentaleb all'89'. Le due squadre erano già qualificate prima ancora di giocare, grazie al successo di questo pomeriggio della Lokomotiv Mosca contro il Galatasaray.

GRUPPO A: Atletico Madrid-Monaco 2-0, Borussia Dortmund-Club Brugge 0-0.

Classifica: Atletico Madrid* 12 punti, B. Dortmund* 10, Club Brugge 5, Monaco 1.

GRUPPO B: Psv-Barcellona 1-2, Tottenham-Inter 1-0.

Classifica: Barcellona* 13 punti, Inter e Tottenham 7, Psv 1.

GRUPPO C: Napoli-Stella Rossa 3-1, Psg-Liverpool 2-1.

Classifica: Napoli 9 punti, Psg 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4.

GRUPPO D: Lokomotiv Mosca-Galatasary 2-0, Porto-Schalke 04 3-1

Classifica: Porto* 13 punti, Schalke* 8, Galatasaray 4, Lokomotiv Mosca 3.

GRUPPO E: Bayern Monaco-Benfica 5-1, Aek Atene-Ajax 0-2

Classifica: Bayern Monaco* 13 punti; Ajax* 11; Benfica 4; Aek Atene 0

GRUPPO F: Olympique Lione-Manchester City 2-2, Hoffenheim-Shakhtar 2-3

Classifica: Manchester City* 10 punti; Olympique Lione 7; Shakhtar 5; Hoffenheim 3

GRUPPO G: Roma-Real Madrid 0-2, Cska Mosca-Viktoria Plzen 1-2

Classifica: Real Madrid* 12 punti; Roma* 9; Cska Mosca e Viktoria Plzen 4

GRUPPO H: Juventus-Valencia 1-0, Manchester United-Young Boys 1-0

Classifica: Juventus* 12 punti; Manchester United* 10; Valencia 5; Young Boys 1

* qualificate agli ottavi di finale.

