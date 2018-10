Champions League: Insigne delizioso, Allan straripante. Le pagelle di Psg-Napoli 2-2

di Vincenzo Guarciello

Insigne delizioso, Mertens killer instinct, Allan straripante. Questi alcuni dei giudizi di Psg-Napoli 2-2, match giocato questa sera al Parco dei Principi di Parigi e deciso dalle reti di Insigne (N), aut. Mario Rui (P), Mertens (N) e Di Maria (P). Qui le pagelle complete:

NAPOLI

OSPINA 6.5 - Chiude bene la porta a Neymar, Cavani e Mbappè, nulla può sull'autorete di Mario Rui e sulla perla di Di Maria allo scadere, quasi a fil di palo.

MAKSIMOVIC 6.5 - Gran partita la sua su Cavani e soprattutto Neymar, due avversari tutt'altro che semplici da affrontare. Una certezza da terzo di difesa.

ALBIOL 6 - Dirige la difesa con la consueta esperienza, ma nulla può quando deve inseguire gli avversari nelle accelerazioni offensive.

KOULIBALY 7 - Mura Cavani e batte Mbappè in quasi tutti i duelli 1vs1. Ennesima prova di forza del senegalese, sempre più tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

MARIO RUI 6 - Tante cose buone per il portoghese, peccato per qualche sbavatura di troppo e per quell'autorete sfortunata che fa partire la rimonta del Psg.

CALLEJON 7 - Tatticamente uno dei giocatori più intelligenti d'Europa. L'assist per Insigne è da gran giocatore, quale lui è ormai da tempo.

ALLAN 7 - Giganteggia in mediana, una costante dell'ultimo anno e mezzo in azzurro. Che sia la volta buona per una convocazione col Brasile?

HAMSIK 6.5 - Ottima anche la gara dello slovacco in cabina di regia, in continuo crescendo di minutaggio e di prestazioni.

FABIAN RUIZ 7 - Dopo l'ottima gara di Udine prosegue anche stasera a regalare calcio al Parco dei Principi, svariando su tutto il fronte offensivo. Valore già quasi raddoppiato per l'ex mediano del Betis Siviglia.

INSIGNE 7.5 - Non doveva neanche giocare, e invece Lorenzo stringe i denti e gioca un primo tempo sontuoso, condito dal delizioso pallonetto che apre le danze col Psg. Esce per infortunio (dal 53' Zielinski 6 - Meno pericoloso dei suoi compagni, deve ritrovare la forma migliore, soprattutto psicologica).

MERTENS 7 - Vince il ballottaggio con Milik e gioca una gran partita, siglando anche il gol del 2-1 da bomber consumato. Certezza ritrovata. (dal 84' Milik sv).

ALL. ANCELOTTI 7 - Se non fosse stato per Di Maria sarebbe uscito dal Parco dei Principi con tre punto d'oro e mezza qualificazione agli ottavi in tasca. E invece si deve accontentare del 2-2, pareggio comunque positivo nell'economia di un girone combattutissimo. La squadra c'è, stasera è mancato solo un pizzico di fortuna.



PSG: Areola 6; Meunier 7, Marquinhos 5.5, Kimpembe 5, Bernat 5.5 (Kehrer 6); Verratti 6, Rabiot 6.5; Mbappé 5.5, Di Maria 7, Neymar 5.5; Cavani 5.5. All. Tuchel 6.5.

