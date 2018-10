Mario Rui ferma con le dure Mbappé: ammonito. Champions League, Psg-Napoli 0-1 | Live

PARIS SAINT GERMAIN-NAPOLI 0-1 | Live

29' Insigne



33' Mbappé si beve Mario Rui sulla destra: il terzino lo ferma con le cattive. Ammonito

32' Callejon a terra dopo un contatto con Verratti, ma non dovrebbero esserci problemi per lo spagnolo.

29' GOOOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Callejon in profondità dalla destra per il numero 24 che beffa l'uscita di Areola con un pallonetto al volo di destro. Esplodono i 5.000 tifosi del Napoli al "Parco dei Principi"!

26' Ora sto uscendo il Napoli! Hamsik la tocca per lo spagnolo che calcia dalla destra: para senza problemi Areola

24' TRAVERSA DI MERTENS! Assist di Mario Rui per l'attaccante che apre il piatto davanti ad Areola, ma il legno dice no

23' Buona occasione per il Napoli! Verratti perde palla, recuperata da Fabian Ruiz, che la tocca per Insigne. Passaggio al centro, ma Kipembé salva lontano

20' Ci prova Allan dai 35 metri: palla alle stelle

17' Ancora vicino al gol Cavani! Tocco di Mbappé per l'attaccante che dalla sinistra scarica una potente conclusione respinta corta da Ospina, Maksimovic mette in calcio d'angolo

16' Mertens lanciato da Callejon sfiora il pallone davanti ad Areola! Ma era in fuorigioco

15' Mbappé! Vicino al gol l'ex Monaco. Da calcio d'angolo tenta la conclusione, palla fuori di poco

14' Verratti profondo per Cavani, Mario Rui mette in calcio d'angolo

10' Un giallo a testa per le due squadre: Dries Mertens punito dopo un'entrata fallosa su Neymar

7' Cavani sfiora il gol dell'ex! Neymar la mette in mezzo per l'uruguaiano che al volo manda la palla fuori di non molto

5' Gioco falloso di Marquinhos: ammonito l'ex Roma

2' Che salvataggio di Maksimovic! Mbappé salta Koulibaly e la mette al centro, il difensore salva Ospina dopo il tocco di Cavani

1' SI COMINCIA!



PARIS SAINT GERMAIN (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. All. Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Zwayer (Germania)

NOTE: Ammoniti Marquinhos (P), Mertens (N), Mario Rui (N)

