Champions League: Psg a valanga, ok Bayern e le due di Madrid

Con le qualificazioni agli ottavi di fatto già quasi tutte decise si sono giocate le ultime cinque partite della fase a gironi della Champions League. Nel girone della Juventus, con i bianconeri primi, l'Atletico Madrid si garantisce il secondo posto e il pass per gli ottavi battendo la Lokomotiv Mosca al Wanda Metropolitano. I colchoneros di Diego Simeone si impongono per 2-0 con le reti di Joao Felix su rigore e Felipe. Retrocede in Europa League il Bayer Leverkusen, che nonostante il ko contro i bianconeri, approfitta della sconfitta dei russi.

Nel Gruppo A era tutto già deciso, con PSG e Real Madrid già qualificate come prima e seconda. Al Parco dei Principi, i francesi travolgono 5-0 il Galatasaray con i gol di Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé e Cavani su rigore. Vittoria esterna del Real, invece, per 3-1 in Belgio: di Rodrygo, Junior Vinicius e Modric le reti dei Blancos. Di Vanaken la rete del Brugge. In questo girone retrocede in Europa League proprio la formazione belga.

Nel Gruppo B, all'Allianz Arena il Bayern Monaco supera il Tottenham di Jose Mourinho per 3-1: di Coman, Muller e Coutinho le reti bavaresi. Momentaneo pari degli Spurs con Sessegnon. Entrambe le squadre in formazioni ampiamente rimaneggiate, visto che erano già sicure del primo e del secondo posto. In Europa League retrocede l'Olympiakos che supera la Stella Rossa per 1-0 in un autentico spareggio. Il gol qualificazione di El Arabi nel finale, in precedenza i serbi avevano sbagliato un rigore con Tomane.

