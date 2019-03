Champions league, ottavi di finale: Porto-Roma

I giallorossi partono dal 2-1 dell'Olimpico. Passare il turno per Di Francesco vale la panchina. In campo anche Paris Saint Germain e Manchester United

Si gioca a Oporto, in Portogallo, allo stadio Dragao la partita clou del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Eusebio Di Francesco schiera a sorpresa una difesa a 3, con Juan Jesus, Manolas e Marcano con la coppia Karsdorp-Kolarov sulle fasce. A centrocampo Nzonzi vince il ballottaggio con Pellegrini al fianco di De Rossi. In avanti Zaniolo e Perotti a supporto dell'unica punta Dzeko. Nel Porto, Sergio Conceiçao recupera nell'undici titolare Militão in difesa e Marega in attacco.

La Roma parte dal 2-1 dell'Olimpico (grazie alla doppietta di Zaniolo e al gol di Adrian Lopez) ma deve stare molto attenta alla squadra di Conceicao che in casa è pericolosissima e già due volte, in passato, ha eliminato i giallorossi. Passare il turno vale tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma per Di Francesco vale la panchina. In caso di eliminazione, ci sono Paulo Sousa e Donadoni in agguato.

PORTO-ROMA 2-1

27' Soares (P), De Rossi (R), 53' Marega

53' Cross da sinistra di Corona. Karsdorp si perde Marega che, al volo di destro mette dentro

37' Rigore per la Roma! Tira De Rossi ed è gol! Il risultato torna in parità

27' Gol del Porto! Soares riceve un assist di Marega e segna a porta vuota. Consultato il Var per sospetto fuorigioco, gol valido

PORTO: Casillas; Éder Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otßvio, Danilo, Herrera; Corona, Marega, Soares. A disp.: Vanà, M. Pereira, Hernâni, Óliver Torres, Brahimi, Adrißn López, Fernando Andrade. All. Sergio Conceiçao.

ROMA: Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano; Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti. A disp.: Mirante, Fazio, Santon, Pellegrini, Cristante, El Shaarawy, Kluivert. All. Di Francesco.

Arbitro: Çakir (TUR).

