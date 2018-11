Champions League, Napoli-Stella Rossa | Live

Partenopei che devono vincere assolutamente contro la Stella Rossa, sperando che il Liverpool ottenga un risultato positivo a Parigi, per festeggiare già al San Paolo la qualificazione

È una notte decisiva, che può segnare in maniera definitiva il girone C della Champions League. Il Napoli deve vincere assolutamente contro la Stella Rossa sperando che il Liverpool ottenga un risultato positivo a Parigi per festeggiare già al San Paolo la qualificazione, senza aspettare l'ultima partita ad Anfield.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Srnic, Krsticic; Ben Nabouhane, Marin, Simic; Stoiljkovic. All. Milojevic

ARBITRO: Manzano (Spa)

