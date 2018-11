Champions League, Napoli-Psg | Live

I partenopei vogliono riscattarsi dopo il pareggio subito in extremis al "Parco dei Principi". Davanti la coppa Insigne-Mertens. Neymar, Mbappé e Di Maria il trio dei parigini. Out l'ex Cavani

23' Punizione da sinistra. Giochetto Insigne-Mario Rui. Palla in mezzo. Mertens è in vantaggio su tutti, ma tocca fuori

22' Tocco di Neymar per Mbappé sulla sinistra. Gran tiro alto di poco.

21' Napoli avanti. Mertens prova il tiro. Respinto. Poi Callejon mette un tiro cross che non passa lontano dalla porta di Buffon.

17' Neymar fino in fondo. Koulibaly chiude con un'ottima diagonale

15' Mbappé e Meunier scambiano in velocità, ma il passaggio finale per Mbappé non ha i tempi giusti e il giovane fenomeno finisce in fuorigioco.

11' Di Maria entra in area da destra e mette un pallonetto un po' complicato che Ospina riesce a bloccare in presa alta.

8' Insigne ne dribbla almeno tre al limite dell'area ma lo fermano

4' Neymar in area. Indietro per Verratti. Tiro deviato da Koulibaly

2' Palla indietro di Meunier per Buffon che la gioca con i piedi. Fischi del San Paolo

1' Lungo lancio di Albiol per Mertens- Palla in fallo di fondo.

Squadre in campo agli ordini dell'olandese Kuipers. Batte il Napoli

LA DIRETTA

Tutto pronto per la grande sfida tra Napoli e Psg, distanti tra loro solo un punto nel girone C (il Napoli è secondo a quota 5, il Psg terzo a 4. In testa il Liverpool a 6 punti). Al San Paolo una partita da sogno che potrebbe permettere ai partenopei, in caso di vittoria, di continuare la lotta al Liverpool per il primo posto nel girone. In caso di sconfitta il Napoli si troverebbe al terzo posto. Ma anche un pareggio potrebbe andar bene. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

PSG (3-4-3): Buffon; Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer; Meunier, Verratti, Draxler, Bernat; Di Maria, Neymar; Mbappé. All. Tuchel

ARBITRO: Kuipers (Olanda)

